Un video di gameplay mostra i primi quindici minuti di Windblown in single player

Motion Twin, i creatori del roguevania Dead Cells, titolo popolarissimo uscito per molteplici piattaforme, hanno pubblicato un filmato con oltre 15 minuti di gameplay del loro nuovo gioco: Windblown.

"Unisciti a noi per i primi 15 minuti di gameplay in modalità giocatore singolo di Windblown", spiega la descrizione ufficiale del filmato. "In questo breve video ti guideremo attraverso le basi, mentre sperimenterai per la prima volta cosa significa calarti nei panni di un Leaper."

Fortunatamente veniamo rassicurati sul fatto che "Non ti rovineremo troppo la sorpresa, poiché avrai bisogno di immergerti da solo in Windblown nel corso di quest'anno per vedere quanto puoi andare davvero veloce!"