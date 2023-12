Windblown, il nuovo gioco dagli autori di Dead Cells annunciato ai The Game Awards

Windblown è il nuovo gioco di Motion Twin, gli autori di Dead Cells: il team di sviluppo lo ha annunciato ufficialmente durante i The Game Awards 2023, rivelando che approderà su Steam in accesso anticipato nel corso del 2024.

Dopo lo straordinario successo di Dead Cells, che ha venduto oltre 10 milioni di copie, lo studio francese ci metterà al comando dei Saltatori, guerrieri impavidi che combattono per proteggere la loro Arca dallo spietato Vortice e dai suoi servitori, le Sentinelle.

Il gioco ci vedrà sfrecciare all'interno di livelli aperti, pieni di segreti da scoprire e avversari da affrontare nell'ambito di una progressione in stile roguelike. I Saltatori assorbono infatti i ricordi dei guerrieri caduti prima di loro, così da apprendere rapidamente i loro stili di lotta ed esprimere tutto il proprio potenziale.

Potremo passare da un'arma all'altra e modificare all'istante la build mentre esploriamo scenari sempre più complessi e intricati, che si sviluppano su più livelli, e otteniamo nuovi ricordi che ci consentiranno di padroneggiare armi ancora più potenti.

Windblown potrà essere giocato in solitaria o in cooperativa per un massimo di tre partecipanti, e offrirà combattimenti difficili ma bilanciati: ogni tentativo costituirà una lezione da imparare per far meglio la volta successiva.