Harmonium The Musical annunciato ai The Game Awards 2023

Harmonium The Musical è in nuovo titolo di The Odd Gentlemen, svelato in occasione dei The Game Awards 2023. Si tratta di un'avventura musicale in cui si vestono i panni di una bambina muta che entra in un mondo pieno di colori e di musica.

Uscirà su Netflix Games, quindi per sistemi mobile, e Xbox Game Pass, quindi per console Xbox e PC, in data ancora da destinarsi. Per l'occasione è stato pubblicato il primo trailer, che mostra cosa possiamo attenderci dal gioco.