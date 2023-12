Usual June annunciato ai The Game Awards con un trailer e periodo di uscita

Tra i tanti annunci dei The Game Awards 2023, c'è stato anche quelli di Usual June, un action adventure con stile grafico cartoonesco in arrivo nel corso del 2025 in cui ci divideremo tra i banchi di scuola e dimensioni parallele dove affronteremo delle strane entità.

Realizzato dallo studi Finji in collaborazioen con Sweet Baby, i giocatori vestono i panni di una studentessa di nome June, che sta indagando su alcuni fenomeni paranormali avvalendosi dell'aiuto dello spirito Teddy.

Come possiamo vedere nel primo trailer ufficiale mostrato ai TGA 2023, il gioco si presenta come un action adventure, con June che dovrà combattere utilizzando una sorta di arma spiritica in grado di mutare forma, dandole acceso a mosse e abilità differenti.

La data di uscita è ancora piuttosto lontana, ma questo primo assaggio ci ha sicuramente incuriosito e non vediamo l'ora di saperne di più. E voi che impressione vi siete fatti di Usual June?

