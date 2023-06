Dead Cells ha venduto oltre 10 milioni di copie: confermati aggiornamenti fino almeno al 2025

Motion Twin ed Evil Empire hanno annunciato che Dead Cells ha venduto più di 10 milioni di copie nei sei anni trascorsi dalla pubblicazione in Accesso Anticipato, avvenuta il 10 maggio 2017. Hanno inoltre annunciato che sono previsti ulteriori aggiornamenti fino almeno al 2025.

Ecco il messaggio condiviso da Motion Twin ed Evil Empire: "la pubblicazione della versione 1.0 su PC e console nel 2018, ben 34 aggiornamenti gratuiti e i successivi lanci su mobile hanno contribuito al successo a lungo termine in tutti i principali mercati globali, spingendo il gioco in un territorio di vendite raramente raggiunto per un titolo indipendente."

"L'incredibile elenco di aggiornamenti gratuiti di Dead Cells comprende aggiunte di contenuti consistenti che hanno fornito ai fan nuovi modi di giocare, numerose aggiunte e miglioramenti di armi e oggetti, livelli extra, una serie di nemici e grandi eventi crossover con personaggi popolari di altri giochi indie di alto profilo come Hotline Miami, Shovel Knight e altri ancora. I quattro contenuti scaricabili a pagamento di Dead Cells, che hanno riscosso un grande successo, tra cui l'innovativo contenuto scaricabile "Return to Castlevania", che ha visto una collaborazione senza precedenti con Konami, hanno continuato a stimolare lo sviluppo del titolo."

"Dopo il successo di Dead Cells: Return to Castlevania, Evil Empire ha esplorato il percorso da seguire per il titolo nel suo complesso. Con anni di aggiornamenti ed espansioni di successo alle spalle, dopo aver preso in mano le operazioni live di Dead Cells nel 2019, lo studio sta lavorando alla sua metodologia collaudata, sperimentando idee per futuri aggiornamenti e nuovi modi per i fan di godere di uno dei loro roguelike preferiti."

"Con numerosi premi vinti dopo il lancio nel 2018, tra cui "Best Indie Game" ai Golden Joystick Awards 2018, "Best Action Game" ai The Game Awards 2018 e "Best Indie Game" ai New York Game Awards 2018, Dead Cells ha continuato a crescere con nuovi contenuti significativi, attirando sempre più giocatori verso il suo impegnativo e avvincente divertimento nei dungeon."

Ecco infine la nostra recensione Dead Cells: Return to Castlevania.