Meta Quest 2 sarà supportato 'per un bel po'' dai giochi, dice il CTO di Meta

Con l'annuncio di Meta Quest 3, i fan della realtà virtuale di tutto il mondo si stanno chiedendo se il "vecchio" visore per la VR Meta Quest 2 sarà supportato ancora per molto oppure se a breve sarà abbandonato dalla compagnia produttrice e dagli sviluppatori. A dire la propria a riguardo è Andrew "Boz" Bosworth, CTO di Meta, il quale conferma che per un bel po' Meta Quest 2 sarà supportato.

Precisamente, tramite Twitter, un utente ha chiesto a Boz: "Quanto a lungo ci aspettiamo che Quest 2 venga supportato dai giochi? Tutti i giochi first party di Meta punteranno a Quest 2 come base? Grazie!".

La risposta completa è stata: "I giochi che abbiamo annunciato al Gaming Showcase sono tutti giocabili sia su Quest 2 che su Quest 3 e ci aspettiamo che rimanga la norma per un bel' po'. Ovviamente i giochi a realtà mista e quelli tecnologicamente più avanzati potrebbero iniziare a puntare a Quest 3 nel corso del tempo".

L'idea quindi è che sul medio periodo potremo continuare a giocare tramite Meta Quest 2 e Meta Quest 3 non diventerà subito il requisito minimo per i videogiochi VR.

Questo rassicurerà molti, soprattutto considerando che Meta Quest 2 è in offerta proprio in questo momento.