The Valiant: annunciate le versioni PS5 e Xbox Series X|S, data di uscita e trailer

THQ Nordic e gli sviluppatori di KITE Games hanno annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S e dello strategico The Valiant. Sarà disponibile su queste console a partire dall'11 luglio 2023 al prezzo di 24,99 euro. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

The Valiant è arrivato su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG lo scorso 19 ottobre. Si tratta di un strategico in tempo reale a squadre ambientato nel medioevo, che narra la storia di Teodorico di Achenburgo, ex cavaliere crociato che, disilluso dalla crudeltà della guerra, viene richiamato in azione da eventi che lui e un suo ex compagno d'armi, Ulrico di Grevel, hanno messo in movimento 15 anni prima, quando si erano imbattuti in un frammento di un antico manufatto: la Verga di Aronne.

Teodorico decide dunque di trovare le reliquie rimaste per tenerle lontane da Ulrico, e intraprende un viaggio che lo porterà attraverso l'Europa e il Medio Oriente. Sul suo cammino incontrerà molti altri guerrieri che decideranno di unirsi alla sua causa, dal saggio e anziano Rinaldo di Campidonia dell'Ordine Teutonico alla giovane e ambiziosa mercenaria Grimilde Eidottr con la sua Compagnia dei Corvi.

Il gioco propone una vasta gamma di unità, da spadaccini di grande stazza alla rapida fanteria, armamenti e abilità che possono essere combinati tra loro per dare vita a numerose strategie. Oltre alla campagna in singolo, non manca anche una modalità cooperativa a 3 giocatori e il PVP 1v1 e 2v2.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di The Valiant per PC.