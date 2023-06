Diablo 4: Blizzard è già al lavoro su due diverse espansioni, in aggiunta alle Stagioni

In un'intervista rilasciata a Kinda Funny Games, il general manager di Diablo, Rod Fergusson, ha confermato che lo studio sta già lavorando a due espansioni per Diablo 4, le quali si sommano ai contenuti stagionali già citati in precedenza.

"Dobbiamo costruire le cose in parallelo", ha spiegato Fergusson. "Stiamo pubblicando il gioco principale, stiamo finendo la Stagione Uno, stiamo lavorando alla Stagione Due, stiamo lavorando all'Espansione Uno, stiamo dando il via all'Espansione Due - tutto questo sta accadendo proprio ora".

Questa è la prima volta che Blizzard parla dei contenuti post-lancio di Diablo 4, al di là dei season pass, in modo così preciso. In altre situazioni aveva usato termini più generici. Lo sviluppatore ha detto di aspettarsi la prima stagione a luglio e che ogni stagione durerà circa un quarto d'anno, per dare ai giocatori occasionali la possibilità di recuperare.

Il tipo di contenuti inclusi in ogni stagione, tuttavia, rimane un mistero. Fergusson ha comunque rivelato che ogni stagione porterà nuovi contenuti narrativi che faranno progredire la storia e introdurranno i giocatori alle nuove meccaniche della stagione.

Inoltre, Blizzard ci invita a donare il sangue e giocare per il lancio.