LG OLED evo G3: la recensione del TV 4K ad alto refresh più luminoso che mai

Ma sono promesse che vengono mantenute o si tratta dei soliti proclami di marketing? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando ogni aspetto del televisore nella nostra recensione dell'LG OLED evo G3 da 65 pollici (65G36LA) che abbiamo testato in questi giorni in redazione.

L'evoluzione più sostanziosa dei TV LG OLED evo G3 rispetto ai modelli C3 e G2 si chiama Micro Lens Array . Questa nuova tecnologia, che da qui in avanti abbrevieremo in MLA, promette un sostanziale aumento della luminosità. Secondo LG infatti, questi pannelli sarebbero in grado di raggiungere un picco di luminanza HDR di poco più di 2000 nit (in finestra al 3% e in modalità "Vivace"), mentre in modalità corretta con punto del bianco D65 (6500°K) dei preset "Filmaker Mode" o "ISF Stanza Buia" il picco dichiarato è di circa 1400 nit e circa 230 nit a pieno schermo.

Era da un po' che non arrivavano grandi evoluzioni per i TV OLED di casa LG. Dopo anni in cui i modelli high-end erano sostanzialmente molto simili a quelli della stagione precedente, e della fascia di prezzo inferiore, stavolta la musica sembra cambiata. Con la serie G3 la casa coreana punta infatti a un deciso salto di qualità, anche per rispondere all'ingresso sul mercato di un nuovo agguerrito competitor. Parliamo ovviamente di Samsung, che come vi abbiamo raccontato nella recensione del Samsung S95B, ha messo sul tavolo un TV OLED quasi perfetto .

Caratteristiche tecniche

Il TV LG OLED evo G3 65" troneggia in mezzo alla redazione

Prima di entrare nel dettaglio dell'esperienza d'uso però, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche dettagliate di questo LG OLED65G36LA, il taglio da 65 pollici della nuova serie G3, venduto di listino a 3.599,00€. Lato software arriva la nuova interfaccia webOS 23, comune a tutte le serie OLED 2023, più reattiva e con l'aggiunta di un bel "Menù rapido" personalizzabile. Il processore Alpha 9 Gen 6, un'evoluzione del Gen 5 che introduce la già citata tecnologia MLA con un serie di algoritmi di incremento della luce.

Confermato il telecomando Magic Remote con puntatore a video controllato tramite un giroscopio e la selezione rapida dei servizi streaming più popolari. Torna la compatibilità con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 e la Filmmaker Mode, OLED Motion Pro per le immagini in movimento e il supporto a Bluetooth Surround Ready per utilizzare speaker Bluetooth LG come canali posteriori wireless. Novità assoluta invece il supporto ai formati audio DTS: un'ottima notizia per chi guarda molti contenuti in DVD o Blu-ray, visto che tendono a usarlo per le tracce principali.

Le informazioni VRR sono uno dei tanti elementi gaming dei TV LG come la serie G3

Tra le feature utili per il gaming anche quest'anno abbiamo ben 4 ingressi HDMI 2.1 e la possibilità di usare servizi cloud gaming come GeForce NOW e Xbox Game Pass senza ricorrere a dispositivi esterni (anche se il sevizio Microsoft richiede un po' di pazienza, come spiegheremo più avanti). Segnaliamo infine la presenza di 3 porte USB 2.0.

Scheda tecnica LG OLED65G36LA