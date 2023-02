Samsung OLED S95B: la recensione di un OLED 55 pollici quasi perfetto

Sfruttando l'interfaccia rinnovata per il 2022, una nuova versione del sistema operativo Tizen e un'ampia selezione di giochi e app, la serie Samsung OLED S95B da 55 e 65 pollici punta a unire la profondità dei neri tipica degli OLED alla eccellente luminosità che contraddistingue modelli come il QLED QN90B (qui la nostra recensione) . Il risultato? Ve lo raccontiamo nella recensione del modello da 55 pollici del Samsung OLED S95B .

Samsung è tornata a produrre TV OLED . Dopo un esperimento non proprio riuscito ai tempi del Full HD e anni di ostinata fedeltà ai pannelli LED (rinominati nel tempo in modo più o meno fantasioso), la serie S95B ha portato finalmente l'azienda sudcoreana al grande salto, confermato anche nel 2023 con la nuova gamma presentata durante l'ultimo CES di Las Vegas. D'altronde la tecnologia OLED è un marchio di fabbrica Samsung sui dispositivi mobile e il passaggio a schermi di dimensioni maggiori era atteso da tempo.

Caratteristiche tecniche

Samsung OLED S95B ha colori brillanti e fedeli

Come al solito partiamo dalle caratteristiche tecniche: Samsung OLED S95B nel taglio da 55 pollici viene venduto di listino a 2.149€, ma sul sito del produttore è spesso in offerta (al momento della stesura di questa recensione è venduto da Samsung a 1.499€; in altri store online si può trovare anche sotto i 1.300€). Lato software abbiamo la versione 2022 del sistema operativo Tizen, che come abbiamo visto nella già citata recensione del QLED QN90B si presenta con un'interfaccia profondamente rinnovata rispetto agli anni precedenti. Il processore Neural Quantum 4K si occupa anche di tutte le elaborazioni dell'immagine tramite Intelligenza Artificiale, con algoritmi che gestiscono illuminazione, upscaling e vari altri parametri non sempre in modo impeccabile.

Si conferma il supporto agli standard HDR10, HDR10+ (con metadati dinamici) e HLG per i canali TV, così come l'assenza del Dolby Vision. Torna la "Game Bar" sul bordo inferiore del TV, che consente di accedere a tutta una serie di impostazioni specifiche, di intervenire sulla riproduzione delle alte e basse luci dei giochi, di attivare il Variabile Refresh Rate e di abilitare la modalità "Super UltraWide GameView" per modificare il rapporto d'aspetto da 16:9 a 21:9, fino a 32:9. L'input lag riesce a scendere fin sotto ai 10 ms con refresh rate a 60 Hz e ad appena 5 ms a 120 Hz in 4K.

Con Samsung OLED S95B torna il telecomando Bluetooth "One Remote"

Il telecomando Bluetooth è il solito "One Remote" con batteria ricaricabile tramite il pannello solare posto sul retro, via USB-C o, ancora, tramite le onde radio Wi-Fi di casa. Il telecomando è minimalista e integra i pulsanti per l'accesso diretto ai servizi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Samsung TV Plus. Manca una pulsantiera numerica e non c'è un tasto per l'accesso diretto al menu di configurazione. È presente invece il microfono per poter accedere agli assistenti vocali Bixby di Samsung, Google Assistant e Amazon Alexa, non a Siri.

Tra le feature utili per il gaming segnaliamo ben 4 ingressi HDMI 2.1 perfettamente compatibili con il 4K a 120 Hz di PS5 e Xbox Series X e la possibilità di usare servizi cloud gaming come Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now direttamente nel Gaming Hub in modo nativo.

Scheda tecnica Samsung OLED S95B