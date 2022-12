Samsung QLED QN90B: la recensione di un TV perfetto per tutto, anche i videogiochi

Nonostante l'introduzione di una prima serie di TV OLED, Samsung continua a puntare con decisione sulla tecnologia quantum dot con retroilluminazione a Mini LED anche nel 2022. Il Samsung QLED QN90B è espressione di questa tendenza: successore del QN90A, fa parte della line-up di TV Neo QLED di quest'anno. Con un alto livello di luminosità e un buon controllo delle zone di local dimming, offre performance simili ai QLED QN85B e QN95B, con quest'ultimo che ha la box esterna Slim One Connect per l'elettronica.

Tra le feature utili per il gaming segnaliamo ben 4 ingressi HDMI 2.1 perfettamente compatibili con il 4K a 120 Hz di PS5 e Xbox Series X e la possibilità di usare servizi cloud gaming come Xbox Game Pass (che rimane ancora un'esclusiva di Samsung) direttamente nel Gaming Hub.

Confermato il telecomando Bluetooth "One Remote" con batteria ricaricabile tramite il pannello solare posto sul retro o via USB-C. Da quest'anno può sfruttare anche le onde radio Wi-Fi di casa. Il telecomando è minimalista e integra i pulsanti per l'accesso diretto ai servizi Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Samsung TV Plus. Manca una pulsantiera numerica e non c'è un tasto per l'accesso diretto al menu di configurazione. È presente invece il microfono per poter accedere agli assistenti vocali Bixby di Samsung, Google Assistant e Amazon Alexa.

Supportati gli standard HDR10, HDR10+ (con metadati dinamici) e HLG; niente da fare invece per il Dolby Vision. Grande importanza è stata dedicata al gaming: la "Game Bar" sul bordo inferiore consente di accedere a tutta una serie di impostazioni specifiche, di intervenire sulla riproduzione delle alte e basse luci dei giochi, di attivare il Variabile Refresh Rate e di abilitare la modalità "Super UltraWide GameView" per modificare il rapporto d'aspetto da 16:9 a 21:9, fino a 32:9. L'input lag riesce a scendere fin sotto i 10 ms a 60 Hz e ad appena 2,7 ms a 120 Hz in 4K.

Come al solito partiamo dalle specifiche tecniche : Samsung QLED QN90B nel taglio da 55 pollici viene venduto di listino a 1.799€, ma sul sito del produttore è spesso in offerta (al momento della stesura di questa recensione si trova a 1.199€; in altri store online si può trovare anche sotto i 1.000€). Lato software arriva la nuova versione 2022 del sistema operativo Tizen , che si presenta con un'interfaccia profondamente rinnovata. Il processore Neo Quantum 4K gestisce gli algoritmi di local dimming e l'elaborazione di luminanza a 14 bit (16.384 livelli) per migliorare le sfumature della scala dei grigi.

A tal proposito, oltre ai 4 ingressi HDMI 2.1 con HDCP 2.3 con l'HDMI numero 3 che ha la funzionalità eARC (Enhanced Audio Return Channel con supporto per il passthrough delle tracce audio lossless multicanale - tranne quelle in DTS), troviamo 2 porte USB di cui una con alimentazione da 1A, un'uscita audio ottica digitale, una porta LAN Ethernet (limitata a 100 Mbps) e uno slot CAM CI Plus 1.4. Abbiamo poi i coassiali per l'antenna digitale terrestre (DVB-T/T2) e satellitare (DVB-S2) con supporto alla decodifica HEVC (profilo Main10), completi di certificazioni Tivùsat 4K e Lativù 4K e della compatibilità con i servizi interattivi HbbTV di ultima generazione (versione 2.0.3). Per la connessione senza fili, infine, abbiamo connettività Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, Airplay 2 e Miracast.

Esperienza d'uso

Il Gaming Hub di Samsung QN90B

Nel recensire nuovi televisori, ormai lo sapete bene, noi di Multiplayer.it ci focalizziamo sì sull'esperienza d'uso complessiva, ma riserviamo un occhio di riguardo al funzionamento del TV con le varie macchine da gioco.

La prima installazione è semplice e può essere completata tramite uno smartphone. Nel menu "Immagine" troviamo i quattro preset: "Dinamico", sempre poco consigliato; "Standard; "Film" e "Filmaker Mode", tutti personalizzabili e indipendenti per la visione di contenuti SDR e HDR. Non c'è un preset "personalizzato" quindi si devono modificare quelli preesistenti se si vogliono fare regolazioni più approfondite.

Nelle "Impostazioni Avanzate" del menu "Immagine" è presente anche la voce "Calibrazione intelligente": una taratura automatizzata del televisore grazie alla fotocamera di uno smartphone Samsung Galaxy S, Note, Z o di un iPhone che supporta FaceID, ma i risultati non sono particolarmente soddisfacenti.

Interfaccia

L'interfaccia è fluida, reattiva e sempre completa di un ampio supporto per tutte le applicazioni. Spiccano alcuni servizi dedicati alle videochiamate (Google Duo) che prevedono una webcam da acquistare a parte, al lavoro (Microsoft 365) e anche all'esercizio fisico. Grande attenzione è stata poi dedicata quest'anno al Cloud Gaming all'interno del "Samsung Gaming Hub", con l'integrazione dei servizi Nvidia GeForce Now, dell'ormai defunto Google Stadia e di Xbox Cloud Gaming per l'accesso al Game Pass di Microsoft.

Questo hub permette di collegare senza fatica praticamente qualsiasi controller, che sia bluetooth, WiFi o USB, e di passare immediatamente a giocare sfruttando uno dei cataloghi cloud disponibili. Basterà accedere al proprio account e cominciare a giocare, proprio come si farebbe sfruttando questi servizi su PC o console: con una buona connessione LAN, l'input lag non è un problema e anche la qualità dello streaming è apprezzabile. Rimangono i limiti noti del gioco in cloud, ma i benefici sono notevoli, specie se si vuole giocare alla campagna in singolo di un blockbuster appena aggiunto al catalogo.

La funzionalità "Multi View" consente di riprodurre contemporaneamente un contenuto televisivo e le informazioni provenienti dal cellulare (tramite un'App dedicata compatibile con smartphone Android e iOS). La Smart TV prevede anche un media-player integrato in grado di riprodurre contenuti multimediali sia da HDD esterni USB, che da eventuale NAS su rete locale DLNA / UPnP. L'unica incompatibilità riguarda eventuali contenuti che dovessero prevedere una traccia DTS (in qualunque versione): in questo caso il TV non ne supporta né la decodifica, né tanto meno il passthrough eARC / ARC.

Videogiochi

I 4 ingressi HDMI di Samsung QN90B sono tutti 2.1

Nessun problema con le console da gioco, che vengono individuate in automatico. Che sia PS5, Xbox Series S, PS4 Pro, Xbox One X, Nintendo Switch o PC, in tutti i casi il TV ha riconosciuto la piattaforma su cui stavamo giocando. Per quanto riguarda il gaming in HDR, il supporto ai metadati dinamici in HDR10+ è garantito e utilizzando un PC con una GPU NVIDIA di fascia alta è possibile effettuare il rendering tone mapping dei giochi in tempo reale. I 4 ingressi HDMI sono tutti 2.1, con supporto ad Auto Low Latency Mode (ALLM), eARC, segnali Ultra HD a 120 Hz e Variable Refresh Rate, che sia NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync o HDMI Forum VRR.

Samsung QN90B fornisce tutte le informazioni per cambiare le impostazioni al volo durante il gioco

Le porte HDMI 2.1 a piena banda da 48 Gbps consentono la riproduzione di segnali 4K Ultra HD fino a 120 Hz (HFR - High Frame Rate), con compressione del chroma in 4:4:4 e campionamento colore fino a 12 bit. Gli ingressi supportano pienamente il già citato eARC, ma sono supportati anche l'ALLM (Auto Low Latency) e il VRR (Variable Refresh Rate) in tutte le versioni (NVIDIA G-Sync non è ufficialmente supportato ma viene comunque correttamente riconosciuto).

Resa complessiva

Il supporto HDR10+ prevede anche una funzionalità "Adaptive", in grado di sfruttare il sensore di luminosità per adattare la resa delle immagini alle condizioni di illuminazione ambientale. Anche quest'anno ritroviamo, infine, il preset "Filmaker Mode", la modalità voluta dall'industria del cinema che disabilita tutte le elaborazioni delle immagini - come gestione del moto o riduzione del rumore e anche delle elaborazioni di Tone Mapping Dinamico con i contenuti in HDR10 - per restituire una visione dei film fedele all'immagine voluta dal regista.

La luminosità in SDR è tale da permettere di guardare la TV in una stanza piena di finestre senza essere infastiditi da bagliori, e in HDR non è da meno. La resa dei dettagli, in particolare, risulta molto luminosa, nonostante un limitatore di luminosità automatico piuttosto aggressivo. Anche il contrasto è ottimo, con neri molto profondi quando si è in una stanza buia. Per impostazione predefinita il TV punta a un miglior angolo di visione a scapito del contrasto, ma se si porta il local dimming su Alto il rapporto di contrasto aumenta notevolmente (il local dimming può essere disabilitato solo in modalità PC).

Grazie a queste caratteristiche, Samsung QLED QN90B è quindi ottimo per qualsiasi utilizzo, tanto con le piattaforme di streaming integrate, quanto con contenuti blu-ray: il pannello è capace di riprodurre neri ottimi e colori fedeli, con un ottimo angolo di visione e un'elevata luminosità.