Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: lo sviluppo potrebbe essere finito in mano a TheChineseRoom

Lo sviluppo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 potrebbe essere finito in mano a TheChineseRoom, come svelato dal dettaglio di un filmato pubblicato su YouTube, che trovate qui di seguito.

Se andate al minuto 2:00, nel monito in basso a destra potete vedere un'immagine di quello che sembra proprio essere Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Naturalmente non si tratta di una prova definitiva, dato che non ci sono stati annunci ufficiali in merito, ma sicuramente significherà qualcosa.

The ChineseRoom è una software house nota per dei titoli davvero particolari, quali Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture e il più recente Little Orpheus.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un gioco dallo sviluppo decisamente problematico, che sostanzialmente è stato tolto dalle mani del team originale quando era praticamente completo, probabilmente per le reazioni avute dal pubblico al materiale promozionale, non proprio convincenti.

Del gioco non si sa più niente con certezza da anni. Molti lo danno addirittura per cancellato, ma Paradox Interactive, l'editore, non ha mai confermato le voci e, anzi, ha parlato di una possibile uscita nel 2023.

La descrizione ufficiale recita: "Immergiti nel Mondo di Tenebra e compi la scalata nella società vampirica. Vivi Seattle: una città ricolma di fazioni e di figure tanto attraenti quanto pericolose. In questo seguito di un grande classico, le tue scelte e i tuoi complotti cambieranno gli equilibri del potere."