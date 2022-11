Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nel 2023? "Non è assolutamente impossibile", dice il CEO

In un'intervista pubblicata dal sito web svedese Privata Affärer, al CEO di Paradox Interactive Fredrik Wester è stato chiesto quale sia lo stato di sviluppo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, da tempo in silenzio stampa. Tramite una traduzione dallo svedese all'inglese fatta tramite Google Translate da parte di PCGamer.com, il CEO ha dichiarato che la società "probabilmente sarà in grado di fissare una data di lancio per questo gioco ragionevolmente presto" e ha definito la pubblicazione nel 2023 "assolutamente non impossibile".

Quando è stato annunciato per la prima volta, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 era in sviluppo presso Hardsuit Labs e aveva una data di uscita fissata a marzo 2020. Un anno dopo, però, lo scrittore Brian Mitsoda e il direttore creativo Ka'ai Cluney sono stati licenziati e anche la senior narrative designer Cara Ellison se n'è andata, dopodiché la data di uscita è stata ritardata a tempo indeterminato.

Quella versione del gioco è stata poi cancellata e il progetto è stato quasi abbandonato del tutto, ma l'editore Paradox ha deciso di dargli una seconda possibilità di vita con un nuovo studio. Purtroppo Paradox non ha ancora detto di quale studio si tratti.

"Se si guarda alla pipeline, siamo stati un po' cauti nell'annunciare novità perché ci siamo scottati un po' con Bloodlines 2", ha detto Wester a Privata Affärer, suggerendo che la data è stata resa pubblica troppo presto. "Abbiamo detto che non rilasceremo nulla finché non saremo abbastanza sicuri di una data di lancio precisa o almeno di un mese di lancio", ha aggiunto.

Pare quindi che la mancanza di novità non sia segno di problemi, ma solo la volontà di non ripetere quanto accaduto anni fa. Quando ci saranno certezze, verranno svelate: speriamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 possa risorgere e dimostrarsi un gioco di qualità.