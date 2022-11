Ys X è in sviluppo per PS5, PS4 e Nintendo Switch, l'uscita non è lontana

Falcom pubblicherà il prossimo gioco della serie action RPG Ys, che per comodità possiamo chiamare Ys X, su Nintendo Switch, PS5 e PS4 in Giappone entro il 30 settembre 2023, giusto in tempo per festeggiare il 35° anniversario del brand. La conferma è arrivata dalla compagnia giapponese nell'ultimo resoconto finanziario per gli azionisti.

Falcom ha inoltre svelato che nello stesso periodo intende pubblicare tre giochi su Nintendo Switch in Giappone. Quindi ci sono fondamentalmente due titoli ancora avvolti nel mistero.

In realtà era già noto da tempo che Falcom fosse al lavoro su un nuovo Ys, ma quantomeno ora sappiamo le piattaforme di riferimento e che il suo debutto nei negozi non è affatto lontano. Purtroppo non sono state aggiunte ulteriori informazioni, ma in compenso a giugno sono emersi una serie di interessanti dettagli su trama e gameplay grazie a dei leak, successivamente confermati da un'intervista concessa da Toshihiro Kondo, il presidente di Falcom, a giugno.

Ys il primo artwork ufficiale del prossimo gioco della serie

Al momento sappiamo che con Ys X, Falcom rielaborerà pesantemente il sistema di combattimento, incentrandolo sugli scontri uno contro uno, puntando all'intensità dei souls-like ma rimanendo al tempo stesso fedele allo stile della serie. Kondo inoltre ha svelato che il gioco sarà ambientato al di fuori del Impero Romun e che in questo capitolo Adol avrà più o meno la stessa età che aveva in YS I & II. È stato presentato anche il primo artwork ufficiale, che potrete vedere nell'immagine qui sopra.

A questo punto non ci resta che aspettare nuovi dettagli su YS X che dubitiamo si faranno attendere a lungo. Ricordiamo che durante la primavera 2023 verrà pubblicata la versione PS5 di Ys IX: Monstrum Nox con tutti i DLC.