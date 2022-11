Razer: il controller Wolverine V2 Pro per PS5 e PC costa 250$ e non ha la vibrazione

Razer ha presentato il suo nuovo controller per PS5 e PC: il Razer Wolverine V2 Pro. Il prezzo è di 250 dollari. Tra le sue funzioni vi è anche la mancanza di una funzione di vibrazione; il motivo? È un controller competitivo e in tale ambito il rumble non viene usato perché influisce negativamente sul gioco. Qui sotto potete inoltre vedere la FAQ ufficiale, tradotta in italiano, che spiega le caratteristiche principali del controller.

Questo prodotto può essere utilizzato sia in modalità wireless che cablata? - Sì

Cos'è Razer HyperSpeed Wireless? - Razer HyperSpeed utilizza la nostra tecnologia a bassa latenza a 2,4 GHz presente nelle periferiche di gioco wireless Razer. Offre prestazioni wireless senza ritardi durante il gioco.

Qual è la distanza di attuazione dei pulsanti d'azione meccano-tattili Razer e quanto dura il tempo di attuazione? - I pulsanti frontali hanno una distanza di attuazione ridotta di 0,65 mm, il 35% in meno rispetto alla media dei controller a membrana. Ciò si traduce in un tempo di attuazione di circa 10 ms.

Quando devo usare la modalità Razer HyperTrigger? - Quando si gioca a giochi come gli sparatutto in prima persona (FPS), l'azionamento degli interruttori sul retro del controller consente di premere il grilletto con un feedback rapido e scattante, simile a quello dei mouse da gioco Razer. Quando si gioca ad altri tipi di giochi, come ad esempio i giochi di guida, è necessario spostare gli interruttori all'indietro per poter premere il grilletto per tutta la sua corsa per azioni come l'accelerazione.

Come si rimappano i 4 grilletti posteriori e i 2 pulsanti superiori multifunzione? - Scaricate l'app Razer Controller su iOS o Android per rimappare i pulsanti multifunzione nel layout che preferite.

Come si regola l'illuminazione RGB Razer Chroma sul controller? - Scarica l'app Razer Controller su iOS o Android per regolare la luminosità, l'effetto e il colore dell'illuminazione RGB.

Perché questo controller non dispone di una funzione di vibrazione? - Razer Wolverine V2 Pro è un controller incentrato sul gioco competitivo. La vibrazione (rumble) non è una funzione tipicamente utilizzata nelle competizioni, in quanto può influire negativamente sulla precisione nei giochi che richiedono un input direzionale più preciso.

Quando è consigliabile utilizzare le coperture intercambiabili extra degli analogici? - Per le situazioni in cui è necessaria una maggiore velocità (come l'utilizzo di SMG o Shotgun nei giochi FPS), utilizzate i tappi più corti per un controllo più stretto. Per le situazioni in cui è necessaria una maggiore precisione (cecchinaggio nei giochi FPS), utilizzare i tappi più alti per ottenere una maggiore gamma di movimenti e precisione.

Vi ricordiamo infine che è in arrivo anche un altro controller "pro", il DualSense Edge, il cui preorder è aperto tramite PS Direct, nei Paesi dove è disponibile.