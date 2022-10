DualSense Edge: preorder del controller PS5 aperto tramite PS Direct, nei Paesi dove è disponibile

Come era stato annunciato, sono da oggi disponibili i preordini per il controller DualSense Edge di PS5 tramite il negozio PlayStation Direct europeo, ovviamente per i Paesi che dispongono dell'accesso a tale store. L'Italia, ricordiamo, non è compresa.

Al momento, è possibile eseguire il preordine del DualSense Edge di PS5 se si risiede in Francia, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Regno Unito. Gli Stati Uniti d'America avranno accesso al controller tra non molto. Per quanto riguarda l'Italia, la possibile di fare il preordine tramite altri negozi dovrebbe essere resa disponibile il prossimo mese.

Ricordiamo che il controller DualSense Edge di PS5 costerà 239.99€, una cifra non da poco per un device di questo tipo. La data di uscita è fissata per il 26 gennaio 2023. Lo stesso giorno sarà possibile acquistare anche un set di levette analogiche alternative per sostituire quelle include nel controller.

Vi ricordiamo i contenuti del pacchetto DualSense Edge di PS5:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

Diteci, siete interessati al controller DualSense Edge di PS5?