Silent Hill Townfall potrebbe essere collegato a P.T., secondo un indizio

Silent Hill Townfall potrebbe essere collegato in qualche modo a P.T. o essere ambientato nello stesso universo, secondo un indizio che è stato scoperto all'interno del teaser trailer mostrato nei giorni scorsi e che pare contenere varie informazioni nascoste.

Abbiamo già visto come il teaser sia foriero di dettagli segreti e nascosti, anche piuttosto inquietanti. D'altra parte, anche gli sviluppatori avevano detto chiaramente che dal video era possibile trovare ulteriori informazioni, se cercate molto bene.

Un messaggio segreto nascosto nell'audio del trailer è stato scoperto ricorrendo addirittura alla spettrografia e anche in questo caso è necessario lavorare sulla visualizzazione del trailer per poter scorgere il dettaglio, ben nascosto nel video.

È necessario impostare la velocità di riproduzione del trailer visibile qui sopra a 0.25, in questo modo al minuto 0:49 compare l'immagine visibile qui sotto, che per molti potrebbe rappresentare un rimando diretto a P.T.

Come potete vedere, è l'immagine id un corridoio di una casa, piuttosto comune ma che ricorda da vicino le ambientazioni del celebre "teaser giocabile" elaborato da Hideo Kojima per quello che doveva essere Silent Hills, prima che il progetto venisse poi totalmente cancellato da Konami.

Silent Hill Townfall: il frame del trailer che ricorda P.T.

È da valutare la possibilità di un riferimento diretto a P.T., visto che questo potrebbe essere oggetto di contesa fra Konami e Hideo Kojima, dunque potrebbe trattarsi solo di un omaggio al progetto in questione.

Per il momento non si sa praticamente nulla di Silent Hill Townfall: il gioco è sviluppato da No Code, autori anche di Stories Untold e Observation, pubblicato da Annapurna e fa parte dei vari progetti legati alla serie annunciati di recente da Konami con Silent Hill 2 Remake e Silent Hill f, tra gli altri.