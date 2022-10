Silent Hill: Townfall, scoperto un messaggio segreto nascosto nell'audio del trailer

Silent Hill: Townfall è uno dei nuovi progetti legati alla serie Konami che sono stati presentati di recente durante l'evento dedicato, e nelle ore scorse è stato scoperto un messaggio segreto nascosto all'interno dell'audio del teaser trailer.

Il creative director del team No Code, che si sta occupando proprio Silent Hill: Townfall, aveva in effetti riferito che il trailer includeva dei segreti e uno di questi, a dire il vero molto ben nascosto, è stato scoperto di recente.

La spettrografia dell'audio del trailer di Silent Hill: Townfall con il messaggio segreto

L'utente MilkmanEX di Reddit ha estratto l'audio dal teaser trailer di Silent Hill: Townfall, l'ha convertito in mp3 e poi ha esaminato lo spettrogramma dell'audio, scoprendo un messaggio che compare a 52 secondi dall'inizio del video.

Nel messaggio si legge "Qualsiasi cuore avesse questa città, ora si è fermato". Un riferimento ancora molto vago a quelli che potrebbero essere i contenuti del gioco, che per il resto rimane un fitto mistero, tuttavia è interessante notare come gli sviluppatori abbiano adottato un sistema tanto ingegnoso per costruire un po' di "lore" su questo titolo.

Silent Hill: Townfall, sviluppato da No Code e pubblicato da Annapurna, è uno dei nuovi progetti annunciati nel corso della Silent Hill Transmission di Konami, insieme a Silent Hill 2 Remake e Silent Hill f, all'interno di un rilancio notevole della serie.