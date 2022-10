Genshin Impact, Update 3.2: data e orario della presentazione su Twitch

Tra pochissimi giorni Hoyoverse presenterà le novità dell'Update 3.2 di Genshin Impact, con una presentazione sul canale Twitch ufficiale del gioco. Segnatevi la data sul calendario: l'appuntamento è fissato per domenica 23 ottobre 2022 alle 14:00 italiane.

Potrete seguire la diretta su Twitch all'orario indicato tramite il canale ufficiale di Genshin Impact, a questo indirizzo. In alternativa successivamente troverete la registrazione dell'evento sul canale YouTube a questo indirizzo.

Dalla livetream dell'aggiornamento 3.2 come da tradizione possiamo aspettarci dettagli inediti sui due nuovi personaggi in arrivo su Genshin Impact, ovvero Nahida e Layla. Non mancheranno poi i rerun di banner di vecchie unità, nuovi eventi, missioni principali e secondarie nella regione di Sumeru e non.

L'update 3.2 di Genshin Impact successivamente verrà pubblicato il 2 novembre 2022, stando alla roadmap svelata in precedenza da Hoyoverse.

Inoltre, durante la diretta come al solito miHoYo distribuirà nuovi codici promozionali per riscattare Primogem gratis e altre risorse utili, che ovviamente riporteremo sulle nostre pagine, assieme a tutte le novità annunciate.