Star Wars Jedi: Survivor, novità in arrivo a dicembre, lo sviluppo procede bene, dice Jeff Grubb

Stando al giornalista e insider videoludico Jeff Grubb, EA inizierà a svelare maggiori dettagli su Star Wars Jedi: Survivor a partire dal mese di dicembre, fondamentalmente iniziando la campagna promozionale in vista del lancio del gioco, a suo avviso fissata per il mese di marzo 2023.

La soffiata è arrivata come al solito dal podcast Game Mess, dove Grubb ha inoltre aggiunto che stando alle sue fonti lo sviluppo del action di Respawn Entertainment sta proseguendo senza intoppi di sorta.

"Inizieranno a parlare di Star Wars Jedi: Survivor a dicembre e continueranno fino alla pubblicazione, non ci sono problemi con il gioco in questo momento", ha detto Grubb. "Chissà qualcosa potrebbe cambiare, ma in questo momento non ci sono problemi: il piano è sempre stato questo (di iniziare a parlare del gioco a dicembre ndr)."

Star Wars Jedi: Survivor, un'immagine tratta dal primo trailer ufficiale

Come sappiamo l'8 dicembre si svolgeranno i The Game Awards 2022, un palcoscenico senza dubbio azzeccato per presentare in pompa magna novità su Star Wars Jedi: Survivor, magari accompagnando il tutto con un gameplay trailer e l'annuncio della data di uscita ufficiale.

Detto questo, come al solito vi raccomandiamo di prendere con le molle le indiscrezioni condivise da Grubb, in quanto senza conferme ufficiali.