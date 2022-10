Resident Evil 4 Remake non avrà quasi alcun QTE, molti meno dell'originale

Tra i tanti elementi memorabili dell'originale Resident Evil 4 ce ne sono anche alcuni forse meno piacevoli ma che fanno ormai parte della storia videoludica come i molti QTE presenti, i quali però sembra siano stati drasticamente ridotti nel remake, tanto da averne a malapena qualcuno.

I QTE, o Quick Time Event, erano presenti in notevole quantità nell'originale Resident Evil 4 anche a causa dei limiti tecnici delle macchine dell'epoca, che non avrebbero consentito di prendere parte attiva in maniera più complessa a scene altamente spettacolari, dunque Capcom optò per un'interazione limitata in modo da poter mettere in scena momenti altamente cinematografici senza comunque ricorrere necessariamente a video d'intermezzo.

Con l'avanzamento tecnologico, il ricordo ai QTE nel nuovo Resident Evil 4 Remake avrebbe effettivamente meno senso e infatti il producer Yoshiaki Hirabayashi ha riferito a IGN che questi sono stati drasticamente ridotti.

Resident Evil 4: uno dei più celebri momenti QTE

"Direi che ci sono a malapena alcuni QTE", ha riferito il producer, "Persone diverse hanno definizioni differenti di cosa sia effettivamente un QTE, dunque non saprei dire con certezza se quelli che sono presenti lo siano veramente o meno, ma posso dire che non ci sono indicazioni su tasti da premere in mezzo a scene d'intermezzo", ha spiegato, riferendosi abbastanza precisamente a quelli che erano i QTE nell'originale.

Tuttavia, ci sono comunque alcuni riferimenti simili: "Ci sono momenti in cui dovete premere un tasto in base a una situazione. L'intero team ha lavorato a lungo per cercare di calibrare al meglio quelli che alcuni potrebbero definire QTE all'interno del gioco". Questi potrebbero forse riferirsi alle mosse che possono essere eseguite in combattimento, come i contrattacchi e le manovre evasive che possono essere effettuate in alcuni momenti, anche se non è chiaro.

In ogni caso, non tutti i QTE dell'originale Resident Evil 4 erano fastidiosi, anzi: in certi casi erano un ottimo sistema per renderci partecipi di momenti particolarmente spettacolari, ma in certi altri momenti potevano emergere situazioni quasi esilaranti, come quando si trattava di premere in maniera velocissima un tasto per correre come forsennati fra crolli di scenari e altro. Nel frattempo, abbiamo visto anche nuove immagini e un secondo trailer per Resident Evil 4, dalla conferenza di ieri sul prossimo futuro della serie.