Nintendo Switch Online: Mario Party 1 e 2 nei giochi gratis a novembre

Nintendo ha annunciato i nuovi arrivi all'interno del catalogo di giochi gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo e si tratta di Mario Party 1 e 2 a novembre 2022, in attesa di altre eventuali aggiunte che potrebbero arrivare nel corso del mese.

Si tratta di altri due classici Nintendo 64, console che sta ricevendo attenzione particolare da parte della compagnia, considerando che caratterizza buona parte dei titoli aggiunti di recente al catalogo scaricabile dei giochi classici per gli abbonati, come abbiamo visto con il recente arrivo di Pilotwings 64.

Mario Party 2, un'immagine d'epoca

Rappresentano l'inizio della lunga serie di party game multiplayer che sta proseguendo ancora oggi, con Mario Party Superstars come più recente capitolo uscito l'anno scorso sulla nuova console.

Si tratta dunque delle origini della serie, ma data anche la loro struttura sono giochi ancora decisamente godibili, tutti incentrati su mini-sfide tra giocatori in diverse prove di abilità, con decine di mini-game da portare a termine per per raccogliere monete e stelle sul tabellone principale.

Mario Party 1 e 2 arriveranno il 2 novembre e potranno essere scaricati e giocati gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. In base a quanto era emerso in precedenza, tra i prossimi giochi in arrivo nel catalogo dovrebbero esserci anche Mario Party 3, Pokémon Stadium 1 e 2, 1080 Snowboarding ed Excitebike 64.