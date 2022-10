Nintendo Switch Online: Pilotwings 64 e update 2.7.0 per l'app Nintendo 64 disponibili

Gli abbonati a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo trovano in queste ore un paio di novità interessanti, con l'update 2.7.0 all'app di Nintendo 64 che porta con sé Pilotwings 64 come nuovo gioco in catalogo, oltre ad altre novità.

L'aggiunta principale è data dunque dalla particolare simulazione di volo che fu un gioco di lancio per Nintendo 64 e risulta ancora piuttosto interessante.

Pilotwings 64 rappresentava un'evoluzione diretta del celebre titolo uscito originariamente su Super Nintendo, trasferito in un contesto pienamente 3D e in grado di mostrare qualcosa delle grandi potenzialità tecniche della console.

Gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo possono dunque scaricare da oggi il gioco gratuitamente, riscattabile all'interno dell'app con il catalogo di classici. Contemporaneamente, l'update alla versione 2.7.0 porta alcune modifiche che non sono state svelate da Nintendo ma scoperte da alcuni dataminer.

Sebbene la compagnia non abbia riferito nulla di particolare sull'aggiornamento, il solito OatmealDome ha effettuato le sue ricerche e scoperto che l'update rimuove una limitazione al numero di compiti RSP eseguibili per frame in F-Zero X, agendo sull'emulazione di Nintendo 64. Questo potrebbe migliorare le performance del gioco, che si dimostravano imperfette in alcuni frangenti.

Risultano inoltre aggiunte alcune modifiche alle impostazioni grafiche di Mario Golf, ma anche in questo caso non è chiaro cosa sia cambiato precisamente, per il momento.