Dungeons & Dragons: nuovo gioco in Unreal Engine 5 dagli autori di Dark Alliance

Gli autori di Dungeons & Dragons: Dark Alliance sono al lavoro su un nuovo gioco tripla A di Dungeons & Dragons, con il team che nel frattempo ha cambiato nome da Torque Games a Invoke Studios, veniamo a sapere attraverso un comunicato stampa di Wizards of the Coast.

In base a quanto riferito da Polygon, l'editore Wizards of the Coast ha riferito della recente formazione di Invoke Studios sulla base di Torque, con il team guidato da Dominic Guay, veterano dell'industria videoludica che ha lavorato in precedenza anche presso Ubisoft.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, un'immagine

Ma al di là di questo cambio organizzativo, interessante particolarmente anche il nuovo Dungeons & Dragons in sviluppo presso il team.

Non c'è ancora un titolo preciso, ma si tratta a quanto pare di un gioco di grosso calibro, definito come produzione "tripla A" incentrata su Dungeons & Dragons e in sviluppo su Unreal Engine 5. Non ci sono ulteriori informazioni ma è assai probabile che si tratti di un action RPG, con il team che nel frattempo sta incrementando il proprio personale e punta ad arrivare a 200 dipendenti nel 2025, confermando le grandi ambizioni anche per questo nuovo titolo in sviluppo.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance è uscito nell'estate del 2021 e ha ricevuto voti contrastanti dalla stampa internazionale. Per conoscerlo meglio, nel caso non l'abbiate giocato, vi rimandiamo alla nostra recensione pubblicata a giugno 2021.