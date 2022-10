PlayStation Stars ora è disponibile anche in Italia, ecco i primi premi da riscattare con i punti

PlayStation Stars da oggi è disponibile anche in Italia. Tutti i giocatori PS5 e PS4 ora quindi possono iscriversi al programma fedeltà di Sony, partecipare alle campagne e ottenere collezionabili digitali e punti, che possono essere convertiti in varie ricompense.

Potrete iscrivervi al programma PlayStation Stars tramite questa pagina del sito ufficiale o attraverso la PlayStation App per dispositivi mobile iOS e Android. L'iscrizione è completamente gratuita e non richiede un abbonamento a PlayStation Plus.

PlayStation Stars è un programma fedeltà gratuito. Partecipando alle varie campagne lanciate da Sony è possibile ottenere delle ricompense, come i collezionabili digitali (oggetti virtuali da esporre nella vetrina della PlayStation App) e punti, che potrete spendere per oggetti contenuti nel catalogo delle ricompense, compresi collezionabili digitali, giochi selezionati o fondi del portafoglio di PSN.

Segnaliamo inoltre che gli abbonati a PlayStation Plus ottengono punti anche tramite gli acquisti all'interno del PlayStation Store (10 per ogni euro speso). Trovate la FAQ completa in italiano di PlayStation Stars a questo indirizzo.

PlayStation Stars, logo

Di seguito abbiamo elencato i Premi attualmente ottenibili con i punti PlayStation Stars tramite la PlayStation App, che includono oggetti digitali da collezione, giochi completi per PS5 e PS4 nonché fondi per il PlayStation Store. Collezionabili digitali

Diorama della Scimmia Rosa - 200 punti

Diorama di Punto - 200 punti

Rummy | Capsula di un artista tormentato - 200 punti

Giochi PS5 e PS4

Sekiro: Shadows Die Twice - 15.000 punti

Hades - 6.250 punti

Cult of the Lamb - 6.250 punti

It Takes Two - 10.000 punti

The Quarry - 17.500 punti

Fondi PSN