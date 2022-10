PlayStation Plus Premium, ottobre 2022: due giochi PS3 diventano PS4, modifiche da Sony

C'è stata una modifica dell'ultimo minuto alla lineup di giochi PlayStation Plus Premium di ottobre 2022, con la modifica della versione per due titoli che passano da PS3 a PS4, in base alle nuove indicazioni pubblicate da Sony attraverso un update "silenzioso" sul PlayStation blog ufficiale.

I due giochi in questione sono Limbo e Ultra Street Fighter IV, che passano dunque dalla versione PS3 a quella PS4, in base a quanto riferito anche nel post aggiornato sul PlayStation blog, evidentemente modificato in corsa dopo la pubblicazione della prima versione.

In effetti, c'era da chiedersi come mai entrambi i titoli venissero offerti in versione PS3 quando esistono delle versioni PS4 perfettamente funzionanti e ovviamente migliori, oltretutto considerando che i giochi PS3 possono essere fruiti solo in streaming, a differenza delle versioni per la console successiva.

Limbo, un'immagine del gioco

Non sappiamo se si sia trattato di un errore di comunicazione o di una riorganizzazione dell'offerta nell'ultimo minuto, fatto sta che ora Limbo e Ultra Street Fighter IV risulta essere in versione PS4, al contrario di quanto era stato riferito in precedenza, anche su queste pagine con la notizia dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2022.

Si tratta di una modifica sostanziale, sia perché le versioni PS4 sono tecnicamente superiori come risoluzione, aspetto grafico generale e performance, sia perché in questo modo possono essere scaricati e giocati in locale dalla console invece che in streaming, cosa che ovviamente migliora l'esperienza di gioco.