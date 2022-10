Project Mara: trademark registrato da Microsoft, è il nuovo horror di Ninja Theory

Qualcosa si muove anche sul fronte Project: Mara, nonostante non se ne sappia più nulla da diverso tempo, con Microsoft che ha recentemente registrato il trademark a proprio nome presso l'ufficio preposto in Europa, cosa che fa pensare a qualche avanzamento nel progetto.

Per chi non lo ricordasse, Project: Mara è il nome in codice con cui viene identificato uno dei tre progetti maggiori attualmente in corso presso Ninja Theory, che dovrebbe essere un horror psicologico dal taglio alquanto sperimentale ma di cui si è visto ben poco, finora. La registrazione del marchio non porta con sé particolari informazioni, anche se c'è la possibilità che il titolo possa essere utilizzato per il prodotto definitivo, o comunque una parte di questo.



Project: Mara dovrebbe essere un horror sperimentale che punta a ricreare su schermo gli orrori provenienti da una mente disturbata, all'interno di ambientazioni ricreate in maniera estremamente realistica. Annunciato nel lontano gennaio 2020, il "gioco" si è mostrato poi un anno dopo, a gennaio 2021, attraverso una sorta di demo all'interno di una serie di videodiari del team di sviluppo.

È possibile che il grande lavoro effettuato da Ninja Theory sulla psicologia e la resa di stati della mente alterati, che abbiamo visto in Hellblade: Senua's Sacrifice, abbia portato all'idea di Project: Mara, di cui adesso attendiamo di conoscere ulteriori dettagli. Tuttavia, è lecito aspettarsi che questo progetto venga completato solo dopo Senua's Saga: Hellblade 2.