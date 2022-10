Dragon Ball: The Breakers è in arrivo, trailer di lancio

Siamo ormai molto vicini al lancio di Dragon Ball: The Breakers, il nuovo gioco multiplayer dedicato alla celebre saga di Akira Toriyama che sarà disponibile a partire da domani, 14 ottobre 2022, ma ha già un trailer di lancio pubblicato da Bandai Namco.

Il video mostra un montaggio di varie scene d'intermezzo e di gameplay che danno qualche idea su quello che irromperà sui nostri schermi con l'arrivo del gioco. Si tratta di un multiplayer online asimmetrico, nel quale 7 sopravvissuti devono cercare di rimanere in vita ed eventualmente anche sconfiggere il villain che gioca da solo, ma si trova ovviamente avvantaggiato dai grandi poteri combattivi in suo possesso.

Bloccati in una sorta di fenomeno spazio-temporale che li trasporta in un Temporal Sean, i sette sopravvissuti si ritrovano al cospetto di un Raider proveniente da una linea temporale diversa e dotato di un potere soverchiante rispetto a quello delle persone normali. L'unica loro speranza è recuperare la Super Time Machine in modo da spezzare il blocco temporale in cui si trovano e fuggire dal Raider, il quale però diventa sempre più potente con il passare del tempo.

Sembra proprio trattarsi di un'interpretazione piuttosto originale delle tematiche, ambientazioni e dei personaggi di Dragon Ball, in attesa di provarne la versione definitiva dopo l'open beta andata in scena nelle scorse settimane. Appuntamento dunque al 14 ottobre su PC e console.