Dragon Ball: The Breakers, annunciata una nuova open beta con ricompense per il gioco completo

Bandai Namco ha annunciato una nuova open beta di Dragon Ball Z The Breakers, che rappresenta fondamentalmente l'ultima occasione per provare gratuitamente il gioco prima del debutto nei negozi. La "Last Minute Trial" sarà disponibile a partire dalle 03:00 italiane di sabato 8 ottobre fino alle 10:00 di lunedì 10 ottobre. Chi parteciperà potrà ricevere anche delle ricompense nel gioco completo.

Come possiamo vedere nel tweet qui sotto, in base al livello raggiunto nella nuova beta di Dragon Ball: The Breakers, i giocatori riceveranno un determinato quantitativo di ticket e Zeny. Quest'ultima è una valuta che i giocatori possono spendere per acquistare costumi, emote e altri oggetti per la personalizzazione presso il negozio interno del gioco.

Dragon Ball: The Breakers sarà disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal 14 ottobre 2022. Si tratta di un gioco multiplayer asimmetrico sullo stile di Dead by Daylight, dove sette giocatori nei panni dei Sopravvissuti devono attivare e utilizzare l'iconica Macchina del Tempo della Capsule Corp. per sfuggire alle grinfie di un Raider, ovvero un giocatore che impersona uno dei villain storici di Dragon Ball, tra cui Freezer, Cell e Majin Buu.