Dragon Ball: The Breakers presenta Golden Freezer, il nuovo Raider della Stagione 8

Ciò significa che i sopravvissuti di Dragon Ball: The Breakers dovranno fare ancora più attenzione, e guardarsi in particolare dalle nuove mosse che gli sviluppatori hanno messo a disposizione di Golden Freezer.

La versione dorata del potentissimo alieno, introdotta nella saga di Dragon Ball Super , si pone come un'evoluzione sostanziale per questo perfido villain, capace di tenere testa a Goku e Vegeta persino dopo che i due Saiyan hanno raggiunto il livello Blue.

Come sappiamo, Freezer era già presente in qualità di Raider nel multiplayer asimmetrico basato sull'opera di Akira Toriyama, ed è la prima volta che uno di questi personaggi viene rivisitato per acquisire nuove e più potenti abilità.

Golden Freezer è il nuovo Raider della Stagione 8 di Dragon Ball: The Breakers , come conferma il trailer appena pubblicato da Bandai Namco: questa versione del personaggio sarà disponibile a partire dal 28 febbraio.

Un successo a sorpresa

Lanciato nel 2022, Dragon Ball: The Breakers ha tentato la strada delle esperienze asimmetriche alla Dead by Daylight, sfruttando la popolarità della serie Dragon Ball e la ben nota potenza di alcuni dei suoi personaggi per dar vita a scontri decisamente impari fra Raider e Sopravvissuti.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Dragon Ball: The Breakers, la formula riprende i meccanismi classici di questo sottogenere ma inizialmente non sembrava fosse scoccata la proverbiale scintilla e il pubblico aveva accolto con relativa freddezza il gioco.

Nonostante i voti non entusiasmanti, tuttavia, The Breakers ha progressivamente coinvolto un numero maggiore di giocatori e attraverso un solido supporto post-lancio è riuscito ad arrivare appunto alla Stagione 8.