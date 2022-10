Dragon Ball: The Breakers, primi voti non entusiasmanti per il multiplayer asimmetrico

Dragon Ball: The Breakers è stato accolto dalla stampa internazionale con voti poco entusiasmanti: pare proprio che il multiplayer asimmetrico prodotto da Bandai Namco non abbia convinto la critica. Il pubblico la penserà diversamente?

Nintendo Life - 7

Multiplayer.it - 6

But Why Tho? - 6

IGN - 5

Nella nostra recensione di Dragon Ball: The Breakers abbiamo lodato l'idea di base e la sua freschezza rispetto a tanti altri tie-in di Dragon Ball, puntando però il dito sulla mancanza di varietà e sul comparto tecnico del gioco.

Ispirato alle meccaniche di Dead by Daylight, The Breakers mette in scena match competitivi fra un manipolo di sopravvissuti e un potente razziatore che può essere Cell, Freezer o Majin Bu, e che diventa più potente col passare del tempo, assumendo nuove forme.

I giocatori che controllano i sopravvissuti devono provare a fuggire attivando la macchina del tempo oppure tentare di sconfiggere il nemico, anche se si tratterà nella maggior parte dei casi di un'impresa disperata.