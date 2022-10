Call of Duty Modern Warfare 2, preload disponibile: dimensioni stranamente contenute

Il preload di Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile per coloro che hanno effettuato il preorder del gioco e le dimensioni del download si rivelano sorprendentemente contenute, rispetto a quanto ci ha abituato la serie negli ultimi anni.

Ricordiamo infatti che i capitoli precedenti, come Call of Duty: Black Ops Cold War, aveva raggiunto la dimensione record di 200 GB di spazio richiesto su SSD, cosa che metteva facilmente in crisi specialmente i possessori delle nuove console, alle prese con spazi piuttosto ristretti. Ebbene, in base a quanto riferito dal solito e affidabile account Twitter PlayStation Game Size, le dimensioni di Call of Duty: Modern Warfare 2 sono completamente diverse.



Si parla infatti di 36 GB richiesti per il gioco base su PS5, con due pacchetti per la Campagna da 8 GB l'uno, 2,5 GB per Call of Duty: Warzone 2, altri 2,6 GB per la Co-op e quasi 5 GB per il multiplayer. In totale, insomma, il download anticipato richiede circa 62 GB su PS5, dunque una quantità di spazio alquanto ragionevole.



Poco più è richiesto su Xbox Series X, dove il totale ammonta a 71 GB, sempre suddivisa nella stessa tipologia di pacchetti. Entrambi i quantitativi in questione si riferiscono ai file da scaricare per la versione 1.02 del gioco, dunque con i primi update disponibili. Chiaramente, il gioco crescerà in volume col tempo, ma intanto si parte da una buona quota in termini di spazio occupato. Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 è poi fissato per tutti il 28 ottobre 2022.