God of War Ragnarok: preordine in offerta per PS4 e PS5, disponibile tramite eBay

Tramite eBay è possibile eseguire il preordine di God of War Ragnarok in versione PS4 e PS5 in sconto. Il prezzo è di 57.90€ (invece di 70.99€) per la versione PlayStation 4 e 63.50€ (invece di 80.99€) per la versione PlayStation 5. Potete trovare i due prodotti a questi indirizzi:

Il venditore è prezzobombastore, con il 99.9% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express. Il numero di unità disponibili per God of War Ragnarok è limitato. Bisogna inoltre notare che si tratta dell'edizione EU: questo significa che il gioco è in italiano ma la copertina è in inglese.

God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre 2022. Torneremo a vestire i panni di Kratos che dovrà gestire il figlio, ora cresciuto, che desidera esplorare il mondo, anche a costo di mettersi in pericolo, pur di trovare risposte. Il gameplay riprenderà quello del capitolo del 2018, con grande enfasi sul combattimento ravvicinato, sull'esplorazione e gli enigmi.

Atreus e Kratos in God of War Ragnarok

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.