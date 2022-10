Resident Evil Showcase: seguite la presentazione in diretta con Multiplayer.it stasera

Questa sera, a partire dalle ore 00:00 del 21 ottobre 2022, andrà in onda il Resident Evil Showcase, nuovo evento di presentazione da parte di Capcom tutto dedicato a Resident Evil. Lo seguiremo in diretta anche qui e vi invitiamo a vederlo con il team di Multiplayer.it, a partire dalle 23:30 di oggi, 20 ottobre 2022.

Come da tradizione, la diretta andrà in onda sul nostro canale Twitch e consentirà di tradurre, commentare e discutere tutto quello che verrà mostrato nello Showcase dedicato alla serie Capcom, dunque non mancate!

A seguire l'evento ci saranno Luca e Kobe, che rimarranno con voi fino alla fine della presentazione e probabilmente anche poco oltre, continuando a commentare quanto verrà annunciato e mostrato questa sera da Capcom.

Il Resident Evil Showcase si dovrebbe concentrare soprattutto su Resident Evil Village: Gold Edition, ovvero la nuova edizione in arrivo del survival horror, contenente anche la grossa espansione Le Ombre di Rose, oltre a Resident Evil 4 Remake che potrebbe essere mostrato in maniera più completa con trailer e approfondimenti.

Sono previste informazioni anche su Resident Evil Re:Verse, il nuovo titolo multiplayer in sviluppo ormai da molto tempo ma ancora non uscito in forma definitiva, inoltre potrebbe esserci spazio anche per altro, come eventuali sorprese e nuovi annunci sulla serie Resident Evil.

Per seguire l'evento, vi rimandiamo al canale Twitch di Multiplayer.it, oppure semplicemente guardando il box di Twitch che trovate in cima alla notizia, in attesa dell'avvio della trasmissione che avverrà questa sera a partire dalle 23:30.