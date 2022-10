GTFO: riedizione di ALT://Rundown 1.0 Deviation disponibile, Rundown da 2.0 a 6.0 in arrivo

10 Chambers ha annunciato a sorpresa la riedizione di ALT://Rundown 1.0 Deviation per GTFO, l'FPS horror hardcore cooperativo a 4 giocatori.

A partire da oggi, i giocatori possono sperimentare ALT://Rundown 1.0 Deviation e Rundown 7.0 Rise in modo permanente, mentre le versioni da Rundown 2.0 a 6.0 verranno rilasciate una dopo l'altra fino all'uscita di Rundown 8.0, che racchiuderà la trama completa di GTFO.

ALT://Rundown 1.0 Deviation non è una semplice riedizione - da qui il termine "ALT://". Il team spiega che si tratta di un'esperienza alternativa al Rundown originale. Da quando Rundown 1.0 è stato rilasciato nel 2019, il team ha dedicato "molto tempo e grandi sforzi per aggiornare le meccaniche di gioco, le funzionalità e l'aspetto generale di GTFO. Questo si rifletterà in ALT://Rundown 1.0 Deviation e in tutte le successive riedizioni."

La locandina di ALT://Rundown 1.0 Deviation

"Dall'uscita di GTFO in Accesso Anticipato nel 2019, abbiamo rilasciato sette grandi aggiornamenti di Rundown, perfezionando costantemente il gioco con l'aggiunta di nuove meccaniche e funzionalità e verificando cosa funziona e cosa no. Stiamo entrando nella fase successiva in cui vogliamo rendere disponibile tutta la storia e i Rundown precedenti ai giocatori esistenti e a quelli nuovi, ma con qualche novità. Quale sia questa novità, lascerò che sia la nostra comunità a scoprirlo da sola, senza spoiler sulla storia", afferma Robin Björkell, direttore delle comunicazioni di 10 Chambers.

Ora che sono definitivamente disponibili tutti i Rundown precedenti, i fan potranno vivere "l'intera esperienza di GTFO, passando immediatamente da un'avvincente suspense a un'esplosiva azione di vita o di morte, scoprendo la vertiginosa trama dall'inizio alla sua sanguinosa conclusione. Utilizzate la furtività e il lavoro di squadra strategico e sfruttate tutte le varie armi e i vari caricatori per cercare di completare in sicurezza tutte le missioni da incubo in ambienti inquietanti in tutti i livelli, affrontando nemici terrificanti."

"Poiché il sistema Rundown è in una nuova fase, in cui non cancelleremo i contenuti precedenti con quelli nuovi, GTFO crescerà fino a diventare un enorme FPS cooperativo in termini di contenuti. Se si torna indietro e si guardano i Rundown precedenti e si aggiunge il Rundown 8.0, si può iniziare a immaginare quanto crescerà GTFO", afferma Robin Björkell. "Dal lancio iniziale di GTFO nel 2019, la comunità è cresciuta costantemente - vantando uno dei Discord più attivi al mondo - e molti non hanno giocato a tutti i Rundown precedenti. Oggi, tutto questo cambia con il rilascio di ALT://Rundown 1.0 Deviation."

