Return to Monkey Island è il gioco venduto più velocemente nella serie di avventure

Return to Monkey Island si conferma un successo da record, essendo il gioco venduto più velocemente nella serie di storiche avventure grafiche, parola di Stan! Non che quest'ultima affermazione sia propriamente degna di fiducia, ma considerando che il tweet arriva da Devolver Digital possiamo comunque prenderlo per buono.

Con un simpatico messaggio su Twitter, il publisher ha annunciato che Return to Monkey Island è diventato il capitolo della serie Monkey Island che ha totalizzato il maggior numero di copie vendute nel giro del primo mese di commercializzazione, essendo uscito un mese fa, e per annunciare il record ha confezionato un simpatico siparietto con il celebre Stan, uno che in tema di vendite sa sicuramente qualcosa.



"Return to Monkey Island è uscito un mese fa e Stan è orgoglioso di annunciare che si tratta del gioco venduto più velocemente nella leggendaria serie", si legge nel messaggio. I capitoli precedenti sono usciti in periodi storici decisamente diversi e, in questo caso, c'è stato anche Nintendo Switch a dare man forte al gioco fin dal lancio, ma il risultato è comunque notevole.

Si tratta, soprattutto, di un'ottima notizia per tutti gli amanti di avventure grafiche in generale: da una parte dimostra la grande popolarità di cui possono ancora godere, dall'altra il fatto che il nuovo progetto di Ron Gilbert abbia ottenuto questo successo dovrebbe garantire altri titoli in arrivo da parte del creatore della serie, dopo gli ottimi risultati raggiunti anche da Thimbleweed Park.