New Tales of the Borderlands, la recensione di un discreto tentativo che non va fino in fondo

Non è possibile parlare di New Tales from the Borderlands senza ricordare con affetto e un po' di tristezza Telltale Games, la defunta e rinata compagnia che per anni ha sfornato a ritmo forsennato una gran quantità di avventure narrative, puntando su molteplici proprietà intellettuali di alto livello come The Walking Dead o The Wolf Among Us. Tra le varie vi fu anche Borderlands, la serie di sparatutto di Gearbox.

Poteva sembrare una scelta strana, visto il passaggio da un gioco d'azione a uno che ne è l'antitesi totale, ma il risultato finale fu scoppiettante e da molti (giustamente) ritenuto come il miglior gioco di Telltale. Ora, ci troviamo nella situazione opposta. Con l'arrivo di New Tale from the Borderlands la stranezza non è l'idea di usare Borderlands per un'avventura narrativa, ma farla realizzare da un team diverso.

Questo nuovo gioco, disponibile dal 21 ottobre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, è infatti creato direttamente da Gearbox Software e ci porta lontano da Pandora. I nuovi creatori di questa serie (per quanto assurdo suoni chiamarli "nuovi") hanno saputo pareggiare o superare i risultati ottenuti dal primo gioco? Oppure il capolavoro di Telltale Games è ancora insuperato?

Per saperlo dovete solo continuare a leggere la nostra recensione di New Tales from the Borderlands!