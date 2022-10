Gotham Knights, la recensione del tie-in con i pupilli di Batman

Sì, perché nel mondo di Gotham Knights il Cavaliere Oscuro è morto (e no, per quanto suoni assurdo il finale di Arkham Knight non c'entra nulla: i due giochi sono ambientati in universi differenti), lasciando ai suoi pupilli il compito di proteggere la città, di diventare dunque i Cavalieri di Gotham raggiungendo finalmente l'età adulta: anche questo un concetto che per i supereroi è molto relativo, ma tant'è. Una scommessa, dicevamo, ma il team di sviluppo di WB Games Montréal è in grado di vincerla? Ve lo riveliamo nella recensione di Gotham Knights .

"Nessuno vuole essere Robin" non è solo una canzone, ma anche un concetto preciso, che vale a maggior ragione nell'ambito di un universo di fantasia in cui ci viene consentito di impersonare letteralmente chiunque. Potendo vestire i panni di Batman o di una qualsiasi dei suoi aiutanti storici, cosa preferireste fare? In tal senso non c'è dubbio che il nuovo progetto di WB Games Montreal parta da una scommessa rischiosa.

Ovviamente il grosso del merito va all'ambientazione e agli antagonisti che ci troveremo ad affrontare: da Harley Quinn a Mr. Freeze , da Clayface alla misteriosa e inquietante Corte dei Gufi , ma non solo. Figure molto ben rappresentate sullo schermo, grazie a una direzione precisa e inappuntabile, capace di valorizzare l'universo narrativo DC, le sue atmosfere e le sue peculiarità in maniera davvero convincente, pur arrivando a ribadire scelte che ancora ci lasciano un po' perplessi.

Ecco, la tradizione fumettistica insegna che i grandi autori sono in grado di rilanciare anche i personaggi meno interessanti; e qui c'era disperatamente bisogno di una sceneggiatura all'altezza delle ambizioni del gioco, che prende appunto un manipolo di "spalle", note magari alla nicchia degli appassionati di fumetti, ma non al grande pubblico, e gli consegna il ruolo di protagonisti nel disperato tentativo lenire la mancanza dell'Uomo Pipistrello.

La sua scomparsa lascia chiaramente un enorme vuoto, ma anche questa eventualità era stata prevista: tramite un videomessaggio postumo rivolto a Nightwing, Batgirl, Cappuccio Rosso e Robin , Batman chiede ai suoi pupilli di collaborare per il bene di Gotham, fornisce loro un quartier generale (il Campanile), un pacchetto di tecnologie non all'avanguardia, ma sufficienti per portare avanti la missione, e naturalmente l'immancabile supporto del suo fedele maggiordomo, Alfred.

La lunga sequenza introduttiva di Gotham Knights parte dalla fine... di Batman . Vediamo l'Uomo Pipistrello impegnato in un drammatico scontro con Ra's Al Ghul, resuscitato per l'ennesima volta e mai così pericoloso. Al punto che per l'eroe di Gotham non c'è nulla da fare: sconfiggere l'avversario ed evitare che conquisti la città richiede un sacrificio estremo, e Bruce Wayne non si tira indietro.

Struttura: il classico open world supereroistico

Gotham Knights, Batgirl plana dall'alto

Probabilmente nessuno si aspettava che fosse proprio Gotham Knights a rivoluzionare il concetto di open world supereroistico e infatti il titolo di WB Games Montreal presenta da questo punto di vista una struttura di stampo tradizionale: una Gotham liberamente esplorabile, suddivisa in zone e distretti che presentano ognuno caratteristiche peculiari e, soprattutto, vedono la presenza di bande criminali differenti: dai freak ai malavitosi, dagli ispettori agli Artigli, passando infine per gruppi di poliziotti corrotti.

Girando per le strade avremo modo di visualizzare sulla bussola, oppure tramite l'immancabile Modalità Detective, la presenza di unità ostili impegnate ad esempio in un'aggressione, in uno scontro a fuoco, in una rapina ai passanti o in banca. Potremo quindi fermarci e prendere i criminali a legnate per "risolvere il caso", guadagnando punti esperienza e materiali utili ai fini del crafting per l'equipaggiamento, ma chiaramente saranno le missioni principali a restituire maggiori soddisfazioni.

Gotham Knights, Nightwing a bordo della Batcycle

Riunitisi nel Campanile, la location che fa da snodo alle vicende di Gotham Knights, i quattro eroi raccoglieranno indizi utili alla creazione di dossier che potremo consultare per avviare gli incarichi base della campagna, che come detto ruotano attorno al ritorno di Harley Quinn, Mr. Freeze e Clayface, nonché alla scoperta della misteriosa e inquietante Corte dei Gufi: una società segreta in cui militano persone ricche e senza scrupoli, determinate a controllare Gotham tramite l'eliminazione di bersagli specifici grazie alle abilità assassine dei letali Artigli.

La gestione di queste situazioni avviene in maniera del tutto simile a Batman: Arkham Knight o Marvel's Spider-Man: il nostro personaggio entra nell'edificio di turno e - dopo un breve caricamento - si trova a esplorare un'ambientazione inedita, magari con qualche puzzle da risolvere o con scene del crimine da analizzare, nell'ambito di una sorta di minigame deduttivo simpatico ma decisamente accessorio.

Gotham Knights, Harley Quinn

La navigazione all'interno della città avviene a piedi, tramite rampino e un meccanismo di planata che cambia a seconda del personaggio (il mantello per Batgirl, un aliante per Nightwing, la magia per Cappuccio Rosso e il teletrasporto per Robin), ma per le lunghe distanze meglio saltare in sella alla Batcycle, la moto di Batman che compare istantaneamente quando la richiamiamo. Hackerando alcuni droni potremo inoltre sbloccare i punti di spostamento rapido verso tutte le zone di Gotham, facendoci trasportare sul posto da un Batwing compatto, diciamo così.

In tale frangente Arkham Knight faceva meglio, consentendoci di proiettare rapidamente il personaggio dopo ogni aggancio col rampino e di planare verso la meta, senza dover sempre ricorrere alla Batmobile. In Gotham Knights tali meccanismi risultano un po' limitati, e in generale abbiamo apprezzato solo le soluzioni adottate per Batgirl, che non a caso si presenta in tutto e per tutto come la versione femminile del Cavaliere Oscuro, costume incluso.