God of War Ragnarok: dimensioni su PS5 svelate, data confermata per il preload

God of War Ragnarok emerge dal database di PlayStation Store anche in versione PS5 con le sue dimensioni generose, anche se leggermente minori di quelle viste in precedenza per PS4, con la conferma anche della data del preload.

Il solito PlayStation Game Size, account Twitter che scandaglia il database di PlayStation Store alla ricerca di informazioni sui giochi in uscita, questa volta ha raccolto informazioni sia per quanto riguarda la versione PS4 che quella PS5 di God of War Ragnarok, cosa che consente dunque di avere una visione completa dello spazio occupato dal nuovo titolo di Santa Monica. God of War Ragnarok occuperà tra i 90 e i 100 GB di spazio sull'SSD di PS5 in Europa, con una misura esatta che verrà riferita successivamente.



Si tratta di un volume superiore a quello rilevato per la versione USA del gioco, che ammonta a "soli" 84 GB nella versione software 1.001.000, probabilmente a causa della presenza delle varie lingue all'interno della versione europea. In ogni caso, è comunque uno spazio minore rispetto a quello occupato dalla versione PS4, veramente mastodontica con i suoi 118,519 GB (in Europa), con la differenza dovuta principalmente al diverso sistema di compressione dei dati adottato da PS5.

Il preload è invece confermato per il 2 novembre 2022, come era stato rivelato in precedenza, dunque una settimana prima dell'uscita ufficiale che è fissata per il 9 novembre 2022.