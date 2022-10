God of War Ragnarok: peso totale della versione PS4 svelato, iniziate a fare spazio

God of War Ragnarok arriverà il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5. Nel frattempo, però, i codici per le recensioni sono in circolazione e tramite Twitter è stata mostrata la schermata di download della versione PS4 del gioco di Santa Monica Studio, che ci svela il peso totale del gioco, almeno fino a quando non ci saranno nuove patch: 118,509 GB.

Si tratta di un peso di tutto rispetto, considerando che il primo gioco pesava all'incirca 45 GB. SIE Santa Monica Studio ha affermato in precedenza che il gioco è diventato più grande di quanto gli sviluppatori si aspettavano, mentre secondo alcuni report non ufficiali il gioco dovrebbe offrire moltissimi contenuti. In altre parole, le notevoli dimensioni di God of War Ragnarok su PS4 non dovrebbero stupire troppo.

Ripetiamo che queste sono le dimensioni della versione PS4: non abbiamo informazioni al momento riguarda alla versione PS5. La differenza non dovrebbe essere gigantesca, ma la migliore compressione della più recente console di Sony dovrebbe garantire qualche giga in meno occupato sull'SSD.

Un mese fa, la dimensione della versione PS4 di God of War Ragnarok era stata svelata da PlayStation Game Size, ma all'epoca si parlava di "solo" 90,6 GB. Recentemente, abbiamo scoperto che ci sarà un update da 18 GB al D1 (che supponiamo sia incluso già nei 118,509 GB della versione ora disponibile per le recensioni).

Numeri a parte, God of War Ragnarok sembra proprio un gioco degno dell'attenzione dei giocatori: per scoprire qualcosa di più, ecco un video dietro le quinte dedicato a storia e narrazione.