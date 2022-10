God of War Ragnarok: peso dell'aggiornamento 1.01 in versione PS4 scoperto, è veramente massiccio

God of War Ragnarok arriverà il 9 novembre 2022 e il gioco è già "gold", ovvero la versione finale di stampa è pronta. Questo non significa che il team non stia ancora lavorando al gioco, preparando alcuni aggiornamenti per rifinire l'opera già a partire dal D1. Infatti, PlayStation Game Size ha scoperto la presenza dell'update 1.01 di God of War Ragnarok e anche il suo peso: 18,4 GB in versione PS4.

PlayStation Game Size si occupa si analizzare i server PlayStation alla ricerca di informazioni ancora non visibili dal pubblico. Ora, ci indica il peso dell'aggiornamento della versione PS4 di God of War Ragnarok. Visto che precisa che si tratta della versione PlayStation 4, non possiamo sapere se nel caso di PS5 ci sarà lo stesso identico aggiornamento.

Ricordiamo inoltre che, pur essendo affidabile, PlayStation Game Size non è una fonte ufficiale. Quanto da lui riportato potrebbe essere impreciso, anche solo nell'ordine di qualche centinaio di MB e, soprattutto, prima dell'uscita potrebbero essere applicate delle modifiche all'update D1 di God of War Ragnarok, che potrebbero aumentare o diminuire il peso dell'aggiornamento.

Una cosa è certa, 18,4 GB di aggiornamento non è cosa da poco, visto che ci sono interi giochi che pesano di meno. I fan di God of War Ragnarok dovranno attendere qualche minuto in più prima di poter giocare, in quanto dovranno fare il download della patch D1: non che sia una novità un ambito videoludico.

Per ingannare l'attesa, ecco infine un artwork di Thor e degli Aesir di Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul.