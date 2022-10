God of War Ragnarok: Thor e gli Aesir in un artwork di Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul

Thor e gli Aesir sono i protagonisti del nuovo artwork realizzato da Sui Ishida, il creatore di Tokyo Ghoul, per God of War Ragnarok: un ultimo ritratto di famiglia commissionato all'autore da Santa Monica Studio.

"Gli Aesir regnano sui Nove Regni da Asgard usando il pugno di ferro", si legge nel post del team di sviluppo. "Odino è ossessionato dal potere e dalla conoscenza mentre suo figlio Thor guida una famiglia di potenti guerrieri che rimangono ferocemente fedeli l'uno all'altro."

Da poco entrato in fase gold, God of War Ragnarok farà il proprio debutto su PS5 e PS4 il prossimo 9 novembre, e i tantissimi fan della serie non vedono l'ora di potersi cimentare con la nuova avventura di Kratos e Atreus.

Come dimostra anche quest'ultimo post, gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno fatto del proprio meglio per creare un mondo convincente, quello delle terre del nord, in cui catapultare l'ex Fantasma di Sparta per una nuova, tremenda battaglia da cui dipendono le sorti di suo figlio.