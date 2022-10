No Man's Sky, il viaggio continua con la versione per Nintendo Switch e l'aggiornamento Waypoint

In sei anni abbiamo dedicato a No Man's Sky una miriade di articoli, seguendo passo dopo passo la sua strabiliante evoluzione. Attraverso questi scritti, come anche in diversi contributi video, abbiamo più volte ricordato le sue controverse origini, redatto innumerevoli liste di consigli per vecchi e nuovi viaggiatori, redarguito in live chi cercò di uccidere il progetto senza dargli una sacrosanta penultima chance e, quando lo abbiamo ritenuto necessario, criticato i cambiamenti meno opportuni fatti alla sua formula di gioco. Ma proprio mentre iniziavamo a pensare che su questo gioco non ci fosse più nulla da dire, eccolo evolversi ancora: in concomitanza con la nuova e a tratti rivoluzionaria versione 4.0, No Man's Sky arriva anche su Nintendo Switch .

Un porting miracoloso?

No Man's Sky: sei anni di contenuti pronti all'uso, ora in versione portatile

L'averlo visto girare piuttosto bene sullo Steam Deck, limita in parte il senso di stupore di questa nuova versione ufficiale per Switch che, malgrado un aspetto grafico meno scintillante, può almeno contare su un frame rate più stabile. Sulla console Nintendo, No Man's Sky gira a 1280x720 in modalità portatile e a 1600x900 attraverso il dock; in entrambi i casi il gioco punta ai 30 FPS e li mantiene più che bene per buona parte del tempo.

Come previsto, il gioco soffre in modo più evidente negli avamposti e quando ci faremo prendere la mano costruendo basi troppo complesse per l'hardware di Switch. I veterani dovranno accettare di costruire meno, se vorranno salvaguardare la fluidità del gameplay; se per voi questo non è così importante, sappiate che anche su Switch è possibile disabilitare il limite di pezzi imposto dal gioco, qui più stringente, permettendovi di costruire tutto quel che avrete immaginato fino al crollo totale delle performance.

Su Switch il gioco ha meno dettagli che nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One, non certo il migliore degli anti-aliasing, e i problemi di pop-in presenti da sempre in No Man's Sky qui sono più pronunciati che mai. Se cercate una dignità grafica meglio evitare la versione televisiva. È nella sua controparte portatile, grazie soprattutto al piccolo schermo della console che sa celare le mancanze lasciando vibrare al meglio i colori, che No Man's Sky per Nintendo Switch dà il meglio di sé.

Avere letteralmente tra le mani l'universo procedurale e virtualmente infinito del titolo Hello Games è un'emozione effettivamente unica, del resto un gioco portatile di questa magnitudine semplicemente non si era mai visto prima. E come per The Witcher 3, a un certo punto chi se ne frega della risoluzione e della qualità delle texture se l'esperienza è valida. A un utente con a disposizione soltanto la console Nintendo, questo No Man's Sky non solo andrà a benissimo, ma sarà il miglior No Man's Sky possibile.