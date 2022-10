God of War Ragnarok è entrato in fase Gold, quindi non rischia di subire ulteriori rinvii

Santa Monica Studio ha annunciato che l'attesissimo God of War Ragnarok è entrato in fase Gold, ossia è pronto per la stampa e per la distruzione. Quindi non c'è più il rischio che subisca rinvii (il rischio era già praticamente nullo, ma fino al Gold c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto).

Da notare che sull'immagine di annuncio della lieta novella, allegata al tweet sottostante, sono stati inseriti tutti i marchi delle software house che hanno collaborato al progetto, che sono: PlayStation Creative Arts, Valkyrie Entertainment, Bluepoint Games, Red Hot, Super Alloy, Jetpack Entertainment, Suepr Genius e Original Force.

Questo tanto per far capire che progetti mastodontici come God of War Ragnarok sono ormai il frutto del lavoro di un gran numero di forze, dirette da uno studio principale (in questo caso Santa Monica), non certo di pochi singoli.

Quindi preparatevi, perché il 9 novembre 2022 i possessori di PS4 e PS5 potranno giocare a un altro potenziale capolavoro, che in linea teorica dovrebbe concludere le avventure nordiche di Kratos e Atreus.