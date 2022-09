God of War Ragnarok: il trailer della storia dallo State of Play

In occasione dello State of Play di questa sera, Sony ha pubblicato un nuovo trailer di God of War Ragnarok, che svela più dettagli della storia e mostra del gameplay. Parliamo di un filmato di 2 minuti e 50 in cui possiamo vedere Kratos e Atreus affrontare dei nuovi pericoli e confrontarsi tra di loro e con altri personaggi.

Il filmato inizia con delle sequenze narrative con Kratos e Atreus. Il discorso sembra essere incentrato su Kratos e sul suo passato, con Atreus che sembra titubante verso il padre. Quindi iniziano i combattimenti veri e propri con Kratos che dispensa dolore con le sue armi, comprese alcune che sembrano uscite dai capitoli originali della saga.

Particolarmente bella una sequenza in cui Atreus fa tramontare il sole con una freccia. Presenti anche quelli che sembrano dei grossi boss e alcune delle creature che popoleranno il mondo di gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok segnerà la conclusione delle avventure nordiche di Kratos, iniziate con il precedente God of War, e sarà disponibile per PS4 e PS5 dal 9 novembre 2022, insieme a una versione del DualSense dedicata al gioco.