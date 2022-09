God of War Ragnarok: video svela il DualSense di PS5 a tema, con data di uscita

Questa notte è andato in onda lo State of Play di Sony Interactive Entertainment durante il quale abbiamo avuto modo di vedere il DualSense a tema God of War Ragnarok. La data di uscita è il 9 novembre 2022, ovvero la stessa del gioco.

Il controller di PS5 proporrà una colorazione mista bianca e blu, con dei piccoli disegni sul touchpad al centro, basati sul mondo di God of Ragnarok. Si tratta di un design molto semplice. In questo momento non conosciamo il prezzo di questo modello.

Anche se non viene precisato nel trailer, possiamo dare per scontato che questa edizione non inclusa alcuna funzione aggiuntive: le differenze saranno solo estetiche. Il controller offrirà ovvero i grilletti adattivi, il feedback aptico, lo speaker e il microfono integrato.

Diteci, che ne pensate di questa edizione del DualSense di PS5 a tema God of War Ragnarok?