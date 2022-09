State of Play: tutti i giochi e i trailer per PS4 e PS5 mostrati da Sony il 14 settembre 2022

Bando alle ciance, ricapitoliamo tutti i giochi e i trailer per PS4 e PlayStation 5 dello State of Play del 14 settembre 2022 .

Nonostante l'orario un po' scomodo per noi, ma molto meno per USA e Giappone, i giochi mostrati ci hanno tenuti svegli, con un gran finale che non ha sorpreso nessuno, ma ha elettrizzato praticamente tutti.

Lo State of Play del 14 settembre 2022

Tekken 8

Lo State of Play si apre con un trailer di Tekken 8, l'atteso picchiaduro di Bandai Namco. Dopo una velocissima introduzione, si passa immediatamente alla violentissima azione: la grafica sembra notevole e il classico gameplay sembra beneficiare del nuovo taglio cinematografico della regia.

Si passa parlando di Star Wars con il trailer di Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition per PlayStation VR2, l'interessante avventura ambientata nell'universo di George Lucas. Sempre in ambito VR, si è visto il trailer di Demeo, un gioco di carte misto a GDR in realtà virtuale. Entrambi sono già disponibili per Oculus VR, ma debutteranno su PSVR2.

SEGA è entrata in pista con l'annuncio di Like a Dragon: Ishin, lo Yakuza ambientato al tempo dei samurai. Il team di sviluppo ha annunciato che ha ricostruito da zero il gioco, in stile Kiwami. Dal Giappone Feudale allo Wizarding World in passo è lungo, ma il trailer sulla quest esclusiva per PlayStation di Hogwarts Legacy ci ha fatto tornare per un attimo nella più famosa scola di maghi del mondo.

Si cambia di nuovo atmosfere con un horror targato Ironwood. Si tratta di un gioco nel quale sei sempre a bordo di una macchina, un concept molto originale che il trailer di Pacific Drive sottolinea a dovere. Arriverà su PC e PS5.

Poi sono state annunciate delle novità per PlayStation Stars, il programma di lealtà per i clienti PlayStation. Il programma sta per arrivare in Asia e successivamente in Europa e America.

Dopo le cose formali, si passa alla metà finale dello State of Play con l'annuncio e il trailer di SynDuality, un action in terza persona ambientato in un mondo lontano, dallo stile molto orientale. Arriverà nel 2023.

Si passa successivamente a due esclusive console PS5, che arriveranno anche su PC. Il primo è il nuovo gioco di Shift Up, Stellar Blade, l'ex Project Eve. Si tratta di un gioco dal design molto ricercato, ambientato in un futuro distopico nel quale l'energia del pianeta è stata consumata da delle bestie meccanizzate. Il tutto per fare da sfondo a un action in terza persona, un po' Nier e un po' Bayonetta.

Si passa poi al Team Ninja che torna con un gioco dall'ambientazione medioevale, ovviamente giapponese. Il trailer di Rise of the Ronin arriverà nel 2024 in esclusiva console PS5. Si tratta di un action RPG piuttosto interessante.

Arriva poi il momento di God of War Ragnarok, o meglio del DualSense personalizzato, blu e bianco. Dopo il controller è arrivato il momento del trailer di God of War Ragnarok vero e proprio, qualche secondo di gameplay che bastano ad alzare l'hype per il gioco alle stelle. Si comincia a rivedere il apporto difficile tra Kratos e Atreus, qualche gigantesco nemico e un comparto grafico notevole. La varietà dell'azione e delle ambientazioni sembra notevole e quello di Santa Monica Studio sembra essere pronto a conquistare nuovamente tutti. Ricordiamo che uscirà il 9 novembre 2022.

Con God of War Ragnarok si chiude lo State of Play, cosa ne pensate?