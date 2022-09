Pacific Drive: trailer di annuncio per PS5, con periodo di uscita, dallo State of Play

Questa notte è andato in onda lo State of Play di Sony Interactive Entertainment durante il quale abbiamo avuto modo di vedere Pacific Drive, in arrivo nel 2023 su PS5. Sviluppato da Ironwood Studio.

Nel trailer vediamo un'auto che avanza in una foresta, fino a una stazione di rifornimento abbandonata. Possiamo vedere una mappa sulla quale sono segnati dei pericoli e, successivamente, vediamo che il mezzo deve guidare schivando vari ostacoli di natura forse soprannaturale. Sembra essere un gioco con tanta azione.

Pacific Drive viene descritto come "un viaggio all'inferno" nel quale dovremo sopravvivere. Dovremo attendere altri trailer per capire esattamente come funzionerà il gioco, ma pare essere un gioco di guida in prima persona.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo gioco annunciato allo State of Play?