Like a Dragon: Ishin! annunciato per PS5 e PS4 con un trailer allo State of Play

Like a Dragon: Ishin! è stato annunciato per PS5 e PS4 con un trailer nel corso dello State of Play: si tratta del remake di Yakuza: Ishin, lo spin-off della serie SEGA pubblicato nel 2014 ma mai uscito dai confini giapponesi.

In attesa del primo teaser trailer di Yakuza 8, ecco dunque che i fan del Ryu Ga Gotoku Studio possono gioire, vista la portata dell'annuncio e il grande fascino dell'ambientazione medievale giapponese di questo rifacimento.

Ridisegnato da zero per le piattaforme PlayStation, Like a Dragon: Ishin! ci metterà nei panni di Ryoma Sakamoto, un samurai che viene salvato all'ultimo momento da una condanna a morte.

Like a Dragon: Ishin! sarà disponibile nel corso del 2023, come detto nelle versioni PS5 e PS4.