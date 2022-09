Yakuza 8: il primo teaser trailer potrebbe arrivare la prossima settimana

Il primo teaser trailer del prossimo Yakuza, noto con il nome provvisorio "Yakuza 8", potrebbe arrivare durante il corso della prossima settimana, per la precisione alle 13:00 italiane di giovedì 8 settembre.

Per quel giorno infatti è in programma una diretta intitolata "Ryu Ga Gotoku Studio TV #12.5: Sneak Peek Trailer Brought to You by the Director!", che come suggerisce il titolo molto probabilmente offrirà un primo assaggio di Yakuza 8. Durante la trasmissione parteciperanno Masayoshi Yokoyama, director ed executive producer del Ryu Ga Gaotoku Studio, e Masaya Santou. Potrete seguirla tramite il player sottostante.

Non sono stati svelati altri particolari degni di nota, se non che la puntata dell'8 settembre sarà più breve delle precedenti e che per l'occasione verranno anche letti i commenti degli spettatori e mostrate alcune fan art. Il tempismo però è particolarmente sospetto: la settimana successiva prenderà via il Tokyo Game Show 2022.

L'idea dunque è che l'8 settembre vedremo un teaser trailer di Yakuza 8, che anticiperà una presentazione più corposa e in pompa magna in programma per la kermesse di Tokyo, con magari trailer, video gameplay e una possibile finestra di lancio del gioco. Staremo a vedere.

Ad aprile Masayoshi Yokoyama aveva promesso che i primi dettagli su Yakuza 8 verranno svelati entro la fine dell'anno. Successivamente a luglio, Famitsu ha condiviso le prime immagini del gioco. Insomma, i tempi sembrerebbero maturi per una presentazione ufficiale. Staremo a vedere.